Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Российские операторы начали блокировать массовые вызовы без маркировки

Операторы начали блокировать массовые звонки без маркировки
BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

Ряд мобильных операторов начал блокировать нелегитимные вызовы в рамках закона о маркировке звонков. С начала года зафиксирован скачок массовых звонков на 155%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»

Сотовые операторы заявили, что действуют в рамках закона и «в целях защиты интересов абонентов». Так, массовые вызовы без договора с мобильным оператором являются незаконными по статье 44 закона «О связи».

«Мы вынуждены блокировать выявляемые нелегитимные вызовы, исключая их доведение до конечных пользователей», — сообщил представителей одной из компаний связи.

С сентября прошлого года вступил в силу первый пакет мер против кибермошенничества, обязывающие операторов уведомлять клиентов о том, кто звонит им номеров организаций или индивидуальных предпринимателей. При входящем вызове абонент должен увидеть на экране название компании или назначение вызова (банк, реклама и так далее). Эти сведения оператор предоставляет, основываясь на договоре.

До этого Правительство России утвердилоутвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Он займется выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В его работе примут участие федеральные органы власти, включая правоохранительные ведомства, Банк России, а также представители бизнеса – операторы связи, банки и цифровые платформы.

Ранее выяснилось, что мошенники стали реже подделывать сайты российских банков.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!