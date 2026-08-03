Российские операторы начали блокировать массовые вызовы без маркировки

Ряд мобильных операторов начал блокировать нелегитимные вызовы в рамках закона о маркировке звонков. С начала года зафиксирован скачок массовых звонков на 155%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»

Сотовые операторы заявили, что действуют в рамках закона и «в целях защиты интересов абонентов». Так, массовые вызовы без договора с мобильным оператором являются незаконными по статье 44 закона «О связи».

«Мы вынуждены блокировать выявляемые нелегитимные вызовы, исключая их доведение до конечных пользователей», — сообщил представителей одной из компаний связи.

С сентября прошлого года вступил в силу первый пакет мер против кибермошенничества, обязывающие операторов уведомлять клиентов о том, кто звонит им номеров организаций или индивидуальных предпринимателей. При входящем вызове абонент должен увидеть на экране название компании или назначение вызова (банк, реклама и так далее). Эти сведения оператор предоставляет, основываясь на договоре.

До этого Правительство России утвердилоутвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Он займется выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В его работе примут участие федеральные органы власти, включая правоохранительные ведомства, Банк России, а также представители бизнеса – операторы связи, банки и цифровые платформы.

Ранее выяснилось, что мошенники стали реже подделывать сайты российских банков.