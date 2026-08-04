В красноярском аэропорту захотели построить еще одну взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Красноярска построят вторую взлетно-посадочную полосу, поскольку обновление действующей ВПП невозможно провести без прекращения работы воздушной гавани. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков, его слова приводит ТАСС.

«По <...> ВПП, по которой я обращался в 2023 году с необходимостью ее модернизации. Мы три года отрабатывали технические решения с Росавиацией, с Минтранспорта. Вышли на общую позицию: модернизировать существующую полосу без закрытия аэропорта невозможно. Считаем, что это неприемлемое абсолютно решение, поэтому нашли технические возможности начать сейчас проектировать в рамках федеральной концессии вторую взлетно-посадочную сторону», — сказал он.

По словам Котюкова, сейчас уже завершающий этап расчетов. Губернатор отметил, что в красноярском аэропорту очень развита маршрутная сеть: осуществляются рейсы по 84 направлениям.

«Не все маршруты показали пока экономическую эффективность, что-то корректируем. Но пассажиропоток... уже 4,3 млн человек сейчас», — добавил глава региона.

Ранее губернатор Красноярского края доложил Путину о ходе строительства метро в Красноярске.