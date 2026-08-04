Россия и Мексика ищут возможность возобновить авиасообщение

Россия и Мексика ищут способ возобновить прямые чартерные рейсы между странами. Об этом сообщает газета «Известия».

Прямое авиасообщение между РФ и Мексикой прекратилось 28 февраля 2022 года из-за введения Западом санкций, закрытия воздушного пространства и риска ареста за рубежом лизинговых самолетов. В мексиканском посольстве Москве рассказали, что сейчас стороны обсуждают запуск прямых чартерных рейсов. По словам дипломатов, посольство провело ряд переговоров с представителями органов власти, туристической индустрии, авиакомпаний и туроператоров. Для организации прямых рейсов по альтернативным маршрутам требуется создать коммерчески жизнеспособную структуру и получить разрешения от компетентных авиационных властей.

Этим летом российские туристы смогут улететь без пересадок в 31–32 страны. Это на 25% меньше, чем в зимний период. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, сокращение прямых авиарейсов за границу в первую очередь связано с сезонностью, а также с топливными и геополитическими факторами, в частности конфликтом на Ближнем Востоке. В организации отметили, что точное количество направлений будет зависеть от того, восстановят ли перелеты в Саудовскую Аравию.

Ранее в Минприроды раскрыли главное значение нового рейса из России в КНДР.