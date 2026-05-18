Россияне лишатся четверти прямых авиарейсов за границу этим летом

Этим летом российские туристы смогут улететь без пересадок в 31–32 страны. Это на 25% меньше, чем в зимний период, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты объяснили, что сокращение прямых авиарейсов за границу в первую очередь связано с сезонностью, а также с топливными и геополитическими факторами, в частности, конфликтом на Ближнем Востоке. В АТОР отметили, что точное количество направлений будет зависеть от того, восстановят ли перелеты в Саудовскую Аравию. В списке доступных для прямых авиаперелетов из России такие страны, как Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Таиланд, Грузия, Египет, Турция, КНДР, Китай, Индия, Мальдивы, Марокко и др.

В Ассоциации напомнили, что в летнем расписании теперь нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу. Кроме того, в апреле исчезли прямые перелеты в Алжир, а в мае — на Сейшелы.

До этого в АТОР сообщили, что самой популярной страной у россиян для отдыха в мае стала Италия. С 2022 года спрос на это направление стабильно прирастает на 10-20% ежегодно, отметили в Ассоциации. Среди итальянских городов чаще всего российские туристы выбирают Венецию, Милан, Флоренцию, Неаполь и др. Кроме того, в топ-3 популярных европейских направлений для отдыха в мае входят экскурсионные туры во Францию и поездки в Испанию.

