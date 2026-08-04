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Общество

В Братске автобус столкнулся с самосвалом, есть пострадавшие

В Иркутской области в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 11 человек
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и самосвала в Братске Иркутской области пострадали 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В ведомстве подчеркнули, что в Центральном районе Братска на регулируемом перекрестке столкнулись автобус марки ПАЗ и грузовой автомобиль Shacman. Пострадавшим, среди которых десять взрослых и один 11-летний ребенок, потребовалась помощь врачей.

Автобус следовал по маршруту Братск — Водозаборные дачи, и в момент столкновения в нем находились 25 человек. В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины аварии и другие детали происшествия. По данному факту начата проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение.

В Ивановской области 31 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего игроков кировской футбольной команды «Факел», который столкнулся с грузовым автомобилем.

Ранее туристический автобус с 25 пассажирами попал в ДТП на Байкальском тракте.

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