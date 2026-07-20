Туристический автобус с 25 пассажирами попал в ДТП на Байкальском тракте

Одного человека не удалось спасти в результате столкновения туристического автобуса с внедорожником «Митсубиси Паджеро» в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

ДТП произошло вечером 20 июля на Байкальском тракте на подъезде к Листвянке. На фото, опубликованном в сети, видно, что столкновение автомобиля и автобуса было лобовым. Спасти не смогли 59-летнего водителя авто. Изначально сообщалось, что водитель и 25 пассажиров автобуса не пострадали, однако позже стало известно, что нескольким туристам потребовалась помощь врачей. Их госпитализировали с травмами, угрозы для жизни нет, уточнил губернатор. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, Следственного комитета и прокуратуры. Выясняются причины аварии.

Накануне в Мурманской области 14 человек, включая ребенка, попали в больницу после ДТП с маршрутным микроавтобусом. Авария произошла на автодороге из Апатитов в Кировск. Маршруткой управлял 61-летний водитель. Мужчине внезапно стало плохо за рулем, он не справился с управлением. В результате микроавтобус съехал в кювет, а потом опрокинулся на бок.

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