Мужчина похитил 15-летнюю школьницу и насиловал ее четыре года

В США мужчина похитил 15-летнюю школьницу и четыре года удерживал ее

В США задержали 37-летнего мужчину из Виргинии, который на протяжении четырех лет удерживал 15-летнюю школьницу в своем доме и подвергал ее сексуальному насилию. Об этом сообщает The Washington Post.

Ныне 19-летняя Уокер была найдена полицией в мае. Она исчезла из своего дома в Милуоки, штат Висконсин, 23 июня 2022 года.

По информации следствия, похищение совершил Оуэн Ларс Андерсон, который забрал Уокер в свой дом в Блаксберге, где она находилась все это время.

В мае девушка смогла позвонить в полицию и рассказать о своем похищении. Она сообщила, что познакомилась с Андерсоном в интернете, когда ей было всего 12 лет. Он выслушивал ее жалобы на родителей и уверял, что не причинит ей вреда. Затем он начал требовать от нее обнаженные фотографии и стал шантажировать ее.

После похищения, по словам Уокер, Андерсон не позволял ей посещать школу и подвергал физическому и сексуальному насилию.

Сейчас мужчина находится под арестом. Ему предъявлено обвинение по 60 пунктам в двух штатах, включая похищение несовершеннолетней, жестокое обращение с детьми и хранение детской порнографии.

Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка родила от отчима, который насиловал ее с разрешения матери.