11-летняя девочка родила от отчима, который насиловал ее с разрешения матери

В США 11-летняя девочка подверглась насилию со стороны отчима с разрешения матери

В США мужчина стал отцом ребенка своей 11-летней падчерицы и поплатился, пишет People.

По данным суда, Дастин Уокер из округа Маскоги, штат Оклахома, уже получил пожизненный срок после того, как экспертиза подтвердила его отцовство.

Шери Уокер, которая является биологической матерью жертвы, признали виновной в пособничестве сексуальному насилию над ребенком и в шести эпизодах безнадзорности. Ей также грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщается, 11-летняя девочка подвергалась сексуальному насилию с разрешения матери, забеременела и родила дома без медицинской помощи. Она больше года не была у врача, а о случившемся стало известно только после ее госпитализации.

В итоге из семьи также изъяли других детей. Теперь суду предстоит определить окончательное наказание для матери.

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