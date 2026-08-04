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Общество

Вирусолог назвал главного переносчика вируса Бурбон

Вирусолог Альтштейн: основным переносчиком вируса Бурбон является клещ
S.Zykov/Shutterstock/FOTODOM

Основным переносчиком вируса Бурбон является клещ Amblyomma americanum, известный как «одинокая звезда». Этот вид клещей не встречается в России. Об этом сообщил РИА Новости вирусолог и главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, вирус Бурбон передается именно через клещей Amblyomma americanum, которые обитают только в западном полушарии. В России этот вирус не обнаружен, и случаи его выявления не фиксировались, что снижает риски для отечественной медицины.

Альтштейн добавил, что вирус Бурбон относится к семейству ортомиксовирусов. На данный момент зарегистрировано всего 6-7 случаев заражения, из которых два закончились летальным исходом. Однако в крови некоторых людей иногда находят антитела к этому вирусу, что может указывать на его более широкое распространение, чем предполагает статистика заболеваемости.

Согласно словам Альтштейна, вероятность передачи вируса Бурбон от человека к человеку в ближайшем будущем крайне мала.

Симптомы заражения этим вирусом включают повышение температуры, общую слабость, головные боли, ломоту в теле, тошноту и рвоту, а также сыпь.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о выявлении случая заражения вирусом Бурбон в США — редкой клещевой инфекции, для которой на данный момент не разработана вакцина. В ведомстве отметили, что данных о наличии этого вируса в России нет.

Ранее Онищенко оценил вероятность завоза вируса Бурбон в Россию.

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