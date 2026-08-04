Амур у Хабаровска может подняться до шести метров в августе

ГУ МЧС: Амур у Хабаровска в конце августа может подняться до отметки в 6 метров

К концу августа уровень воды в Амуре возле Хабаровска может достичь критических значений, что создаст риск затопления территорий. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Согласно ориентировочным расчетам специалистов Дальневосточного УГМС, с учетом прогнозируемых осадков и формирования паводка от дождей на Амуре и его притоках, к третьей декаде августа у Хабаровска возможен подъем воды до отметок 550–600 сантиметров. При этом опасным гидрологическим явлением считается уровень в 600 сантиметров.

При прохождении паводка ниже по течению также ожидается высокий уровень воды у Комсомольска-на-Амуре и сел Троицкое, Мариинское и Богородское.

В зону вероятного подтопления попадают садовые участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, а также низинные территории и дороги в поймах рек в Хабаровском, Нанайском, Амурском и Комсомольском районах.

Сотрудники МЧС призывают жителей заранее позаботиться о сохранности имущества и домашних животных, а также собрать и вывезти урожай.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке в Тюмени пошел на спад.