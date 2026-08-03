Уровень воды в реке в Тюмени пошел на спад

В Тюмени уровень воды в реке Тура снизился на сантиметр

Уровень воды на реке Тура в Тюмени, где наблюдается летний паводок, 3 августа снизился на один сантиметр — до 895 см. Об этом сообщает официальный геопортал Тюменской области.

При этом критическая отметка опасного явления для Тюмени считается 850 см.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что за сутки уровень воды в Туре вырос до 896 см, а Пышмы — увеличился еще на 15 см и составил 599 см, приблизившись к отметке «неблагоприятное явление».

Вода потопила 121 жилой дом в регионе. Спасатели эвакуировали 53 человека, в том числе девять детей, рассказал губернатор.

28 июля Моор сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в Тюмени и Тюменском округе из-за подъема уровня воды в Туре.

Специалисты пояснили, что причиной столь резкого подъема уровня воды в реке стали обильные дожди в Свердловской и Тюменской областях.

Ранее в Тюмени начали гиперхлорировать воду из-за разлива Туры.