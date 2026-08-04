Столичный аэропорт ввел ограничения на полеты

Столичный аэропорт Домодедово выполняет полеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 4:31. В нем уточняется, что актуальное расписание рейсов можно проверить на онлайн-табло воздушной гавани. Мера введена для обеспечения безопасности полетов.

Накануне семь человек, включая троих детей, получили несовместимые с жизнью травмы в результате удара беспилотника ВСУ по пляжу под Геленджиком. Пострадали 40 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Аэропорт Геленджика во время налета приостановил полеты из соображений безопасности.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.