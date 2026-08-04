Мальчик выпал с балкона пятого этажа в Москве

В Москве четырехлетний мальчик пострадал после падения с балкона

В Москве четырехлетний мальчик выпал с балкона квартиры на пятом этаже, сообщает в Telegram-канале столичная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в доме на проспекте 60-летия Октября, когда родители ненадолго оставили его одного. Ребенок попал в больницу.

В прокуратуре напомнили родителям, что детей нельзя оставлять без присмотра в помещении с открытым окном. Они могут распахнуть его сами.

В конце марта жители Подмосковья помогли младенцу, который выпал из квартиры, когда его мать отвлеклась, чтобы сварить кашу. Инцидент произошел в Люберцах. Местные жители услышали детский плач и поняли, что на крыше подъезда кто-то есть. На кадрах с места происшествия видно, что один мужчина забрался на козырек и взял ребенка, а второй принял младенца на земле. После этого свидетели вызвали скорую помощь. Ребенок тоже был госпитализирован.

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