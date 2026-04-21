Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Собаководам рассказали, почему открытые окна в квартире опасны для питомца

Pixabay

Собаки приспособлены жить на земле — в горизонтальной плоскости, поэтому для них нет разницы между первым этажом и пятнадцатым. Когда страх отсутствует, остается лишь цель — птица, кошка или просто громкий звук с улицы. Таким образом, безопасными для питомца являются лишь окна на первом этаже, предупредил в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, если у животного появился интерес к тому, что на улице, оно может опереться лапами на стекло или москитную сетку, чтобы как следует рассмотреть источник интереса. Если же преграда отсутствует, собака может сорваться.

«Мы привыкли думать, что опасность для собаки представляет внешний мир. Но окно в собственной квартире оказывается не менее смертельным. Продумайте защиту заранее, не надейтесь на то, что все обойдется. Собаки не умеют бояться высоты, зато умеют падать. И ваша задача — сделать так, чтобы с ними никогда не произошло подобного», — сказал Голубев.

Он посоветовал установить на окна металлические сетки, особенно если собака крупная. Также полезны оконные ограничители, которые не дают открыть створку шире 10 сантиметров.

До этого Голубев говорил, что в весенний сезон одной из главных опасностей для собак становятся насекомые и клещи, которые обитают как в лесах, так и во дворах и городских парках. Серьезную угрозу, по его словам, представляет пироплазмоз — заболевание крови, которое передается через укус паразита.

Ранее автоэксперт рассказал о правилах перевозки собак в салоне автомобиля.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
