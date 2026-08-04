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Общество

Россия оказалась в рейтинге богатейших стран

Россия попала в рейтинг стран с высоким уровнем доходов
Canal+

Россия официально включена в категорию государств с высоким уровнем дохода. новым данным Всемирного банка. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные Всемирного банка.

Исследование проекта Visual Capitalist показало, что РФ оказалась в одном ряду с ведущими мировыми экономиками, включая США и страны Персидского залива, при этом формально обойдя по этому показателю Китай.

Несмотря на статус, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в интервью URA.RU отметил, что данный рейтинг не является прямым мерилом реального благосостояния граждан. Он пояснил, что, хотя Россия и входит в число 64 стран этой группы, она располагается ближе к ее нижней границе. Для сравнения эксперт привел Люксембург, где доход на душу населения почти в 10 раз превышает российский, однако по формальным критериям обе страны классифицируются одинаково.

Порог для перехода в категорию стран с высоким доходом составляет $14 375. Согласно оценкам Всемирного банка, валовой национальный доход (ВНД) на одного жителя России достиг $15 960 в год, что позволило стране занять место в группе экономически развитых государств.

Ранее покупателей в России разделили на четыре группы — не по доходу, а по мотивации.

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