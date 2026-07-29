Покупателей в России разделили на четыре группы — не по доходу, а по мотивации

Российских покупателей в рознице объединяет не уровень дохода, а мотивация к покупке. Это показало исследование, проведенное аналитиками сегмента розницы Точка Банк. С ним ознакомилась «Газета.Ru».

Самую многочисленную группу (49%) составили «повседневные экономные». Это покупатели из небольших городов и поселков, которые внимательно относятся к цене. Их главный фильтр — стоимость. Они покупают базовые категории: одежду, бытовую химию, косметику. Где искать: маркетплейсы, дискаунтеры, распродажи. Для них важна цена за единицу, экономия в наборе. Сложные истории бренда не работают.

20% — «практичные семьянины». Люди среднего возраста, ищущие баланс цены и качества. Не готовы переплачивать за премиум, но и не покупают самое дешевое. Им важен «нормальный товар за свои деньги» в категориях, где важна надежность: техника, лекарства, детские товары. Где искать: супермаркеты, рынки, крупные онлайн-площадки. Товар должен быть упакован под задачу: «для дачи», «для ремонта», «для школы».

22% — «эмоциональные онлайн-покупатели». В этой группе больше молодежи 18–24 лет. На выбор влияют внешний вид, фото, видео, необычный дизайн. Бюджет средний — ищут красивые вещи по нормальной цене. Где искать: маркетплейсы, соцсети. Им важна визуально понятная витрина: товар в жизни, в интерьере или на человеке. Визуал не должен обещать больше, чем есть в реальности.

9% — «состоятельные семьянины». Активные покупатели 25–44 лет, часто с детьми. Готовы платить больше, если цена объясняется качеством, надежностью, безопасностью и сервисом. Рассматривают товары в контексте сценария: покупки для семьи или подарка. Где искать: торговые центры, официальные магазины брендов. Важна упаковка под сценарий — «подарок мужу», «уход за ребенком». Нужны гарантии и сертификаты.

«Доход не определяет выбор — важнее мотивация. Понимание этого помогает бизнесу точнее работать с каждой группой», — резюмируют эксперты.

Ранее трафик московских ТЦ упал на 25% с доковидного уровня.