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Общество

Житель Великого Новгорода арестован за сексуальное насилие над младенцем

В Великом Новгороде арестовали мужчину за сексуальное насилие над младенцем
РИА Новости

В Великом Новгороде под стражу взят местный житель, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении младенца 2025 года рождения. О решении суда проинформировали в пресс-службе судов Новгородской области.

«3 августа Новгородский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ», — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, обвиняемый — молодой человек 2004 года рождения — совершил действия сексуального характера в отношении малолетнего. 3 августа Новгородский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд пришел к выводу, что подсудимый может скрыться от правосудия, оказать давление на участников процесса или попытаться избежать ответственности, если останется на свободе. Ограничение свободы продлено до 30 сентября. Согласно ч. 4 ст. 132 УК РФ, данное преступление может повлечь наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Ранее пятерых подростков задержали по делу об изнасиловании маленькой девочки.

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