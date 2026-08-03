Группа подростков надругалась над девятилетней девочкой

В индийском штате Уттар-Прадеш полиция возбудила уголовное дело в отношении пятерых подростков, которых подозревают в нападении на девятилетнюю девочку. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, происшествие произошло вечером 31 июля в одной из деревень округа Шахджаханпур. Ребенок играл на школьной площадке вместе с другими детьми, когда пятеро подростков в возрасте от 10 до 14 лет увели девочку на расположенное неподалеку поле.

Как утверждают родственники пострадавшей, там несовершеннолетние поочередно совершили в отношении нее преступление.

После случившегося девочка сумела вернуться домой и рассказала матери о произошедшем. Родители сразу обратились в правоохранительные органы. Всех подозреваемых вскоре задержали.

До этого в Индии двух мужчин задержали за групповое изнасилование и расправу над женщиной. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по нескольким статьям, с том числе и о сокрытии улик.

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