Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Группа подростков надругалась над девятилетней девочкой

Times of India: 5 подростков задержали по делу об изнасиловании 9-летней девочки
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В индийском штате Уттар-Прадеш полиция возбудила уголовное дело в отношении пятерых подростков, которых подозревают в нападении на девятилетнюю девочку. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, происшествие произошло вечером 31 июля в одной из деревень округа Шахджаханпур. Ребенок играл на школьной площадке вместе с другими детьми, когда пятеро подростков в возрасте от 10 до 14 лет увели девочку на расположенное неподалеку поле.

Как утверждают родственники пострадавшей, там несовершеннолетние поочередно совершили в отношении нее преступление.
После случившегося девочка сумела вернуться домой и рассказала матери о произошедшем. Родители сразу обратились в правоохранительные органы. Всех подозреваемых вскоре задержали.

До этого в Индии двух мужчин задержали за групповое изнасилование и расправу над женщиной. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по нескольким статьям, с том числе и о сокрытии улик.

Ранее сообщалось, что колдун надругался над клиенткой и насильно женился, угрожая «черной магией».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!