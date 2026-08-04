В двух столицах Европы температура поднялась до рекордных значений

В Братиславе и расположенной в 60 км от словацкой столицы Вене 3 августа температура поднялась до рекордных отметок, передает Markiza.

Телеканал уточняет, что в Братиславе воздух прогрелся до +39,9°C, а в австрийской столице — до +40,1°C.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в этих городах жара может усилиться. С начала лета в обеих столицах температура чаще, чем в прошлом году превышала +30°C.

До этого в Сеуле установилась небывалая жара — температура воздуха в городе поднялась до +42,5°С и обновила рекорд 1904 года.

В районе Каннам столбики термометра поднялись до +41,4°С, а 1 августа — до +41,6°С. Беспрецедентная жара стоит и в городе Янсан. С 29 июля каждый день там фиксировали температуру +40°С. В столице Южной Кореи экстремальная погода держится уже 12 дней.

Ранее жара в Москве стала «сильной» третий раз за лето.