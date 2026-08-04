Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В двух столицах Европы температура поднялась до рекордных значений

В Братиславе и Вене 3 августа установлены температурные рекорды
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Братиславе и расположенной в 60 км от словацкой столицы Вене 3 августа температура поднялась до рекордных отметок, передает Markiza.

Телеканал уточняет, что в Братиславе воздух прогрелся до +39,9°C, а в австрийской столице — до +40,1°C.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в этих городах жара может усилиться. С начала лета в обеих столицах температура чаще, чем в прошлом году превышала +30°C.

До этого в Сеуле установилась небывалая жара — температура воздуха в городе поднялась до +42,5°С и обновила рекорд 1904 года.

В районе Каннам столбики термометра поднялись до +41,4°С, а 1 августа — до +41,6°С. Беспрецедентная жара стоит и в городе Янсан. С 29 июля каждый день там фиксировали температуру +40°С. В столице Южной Кореи экстремальная погода держится уже 12 дней.

Ранее жара в Москве стала «сильной» третий раз за лето.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!