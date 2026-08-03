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Общество

Apple судится с Британией из-за доступа к зашифрованным данным

Apple подала в суд на власти Британии из-за доступа к зашифрованным данным
Shutterstock/Dontree_M

Американская компания Apple инициировала судебный процесс против властей Великобритании в связи с их попытками получить доступ к зашифрованным данным своих пользователей. Об этом сообщает издание Financial Times.

Согласно информации, иск был подан в специализированный трибунал в Великобритании, который занимается расследованием предполагаемых случаев слежки со стороны государственных структур. В обращении речь идет о требовании правительства предоставить доступ к зашифрованным облачным резервным копиям данных британских пользователей.

В прошлом году под давлением США Великобритания отказалась от требований к Apple о предоставлении широкого доступа к зашифрованной информации. Однако позже власти страны направили компании новое уведомление, в котором указывалось, что Apple должна делиться данными всех пользователей, кроме американских.

Теперь Apple оспаривает это требование, утверждая, что оно нарушает право на конфиденциальность пользователей. В свою очередь, британские власти обосновывают свои действия необходимостью борьбы с терроризмом и насилием.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении Apple.

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