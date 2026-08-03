На пепелище рынка в крупнейшем порту Мадагаскара найдено тело неизвестного

2424.mg: один человек не выжил при пожаре на мадагаскарском рынке

После ночного пожара на рынке Базари-Кели в мадагаскарском городе Туамасина найдено тело человека, сообщает местное издание 2424.mg.

Туамасина является вторым по численности населения городом Мадагаскара и главным портом страны. Его мэр Ален Андриафаномезанцоа выехал на место происшествия, чтобы взять под контроль ликвидацию последствий ЧП. По его словам, в результате пожара пострадали около 3,5 тысячи человек.

Личность человека, который не выжил при пожаре, пока не установлена. Его обнаружили полностью обгоревшим утром на пепелище павильона с кухонной утварью. По словам продавцов, около часа ночи они слышали крики о помощи со стороны этой лавочки, но не смогли ничего сделать из-за сильного огня.

Пожар начался вчера в 22:40 и бушевал до четырех утра. Огонь уничтожил около 90% рыночных павильонов — почти 3,2 тыс. торговых точек, где продавали продукты, овощи, ткани, обувь и косметику. Пожарные до сих пор тушат отдельные очаги возгорания.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Одна из версий указывает на телефон, оставленный на зарядке сторожем рынка, но официального подтверждения этому пока нет. В городской администрации заявили, что открыли расследование для установления точных причин трагедии.

Местные жители отмечают, что многие семьи еще не оправились от разрушительного циклона «Гезани», а теперь потеряли свои торговые точки, которые были для них единственным источником дохода. Некоторые продавцы рассказали, что это уже пятый пожар на рынке Базари-Кели за последние 20 лет.

Ранее десятки тысяч французов попросили остаться дома из-за вспыхнувшего склада с химикатами.