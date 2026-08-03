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Общество

Житель Курска отправится в колонию за помощь украинским спецслужбам

Житель Курска получил 16 лет за шпионаж в пользу Украины
Shutterstock/FOTODOM

Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего жителя Курска Даниила Павлова к 16 годам лишения свободы за содействие организации «Легион «Свободная Россия» (организация запрещена в России). Об пишет РИА Новости.

Отмечается, что Павлов признан виновным по трем статьям: части 1 статьи 275 УК РФ («Государственная измена»), части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации») и части 1 статьи 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»). Суд установил, что осужденный собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, в рамках шпионской деятельности в пользу украинских спецслужб и «Легиона «Свободная Россия».

По данным пресс-службы суда, Павлову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен год ограничения свободы после освобождения и штраф в размере ₽40 тыс. Суд также обратил в доход государства ₽20 тыс., полученные осужденным в результате совершения преступлений.

Ранее в России осудили гражданку Украины за шпионаж.

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