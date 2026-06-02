Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В России осудили гражданку Украины за шпионаж

В Ярославской области украинку приговорили к 17 годам за шпионаж в пользу Киева
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии гражданку Украины по обвинению в шпионаже в пользу Киева. Об этом сообщает УФСБ по Ярославской области, передает РИА Новости.

Татьяна Лонская, 1967 года рождения, помогала Украине в действиях, угрожавших безопасности России, и готовилась к теракту.

По данным УФСБ, она связалась с украинскими спецслужбами через мессенджер по своей инициативе и передала им секретные данные о железнодорожном объекте для подготовки теракта.

Суд приговорил Лонскую к 17 годам колонии. Приговор пока не вступил в силу, и его можно обжаловать.

До этого сообщалось, что житель Феодосии предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Мужчина самостоятельно собрал информацию о передвижении военного вертолета ВС РФ и передал сведения СБУ.

Ранее россиянин получил пять лет колонии за оправдание терактов в комментариях Telegram.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!