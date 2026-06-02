В России осудили гражданку Украины за шпионаж

В Ярославской области украинку приговорили к 17 годам за шпионаж в пользу Киева

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии гражданку Украины по обвинению в шпионаже в пользу Киева. Об этом сообщает УФСБ по Ярославской области, передает РИА Новости.

Татьяна Лонская, 1967 года рождения, помогала Украине в действиях, угрожавших безопасности России, и готовилась к теракту.

По данным УФСБ, она связалась с украинскими спецслужбами через мессенджер по своей инициативе и передала им секретные данные о железнодорожном объекте для подготовки теракта.

Суд приговорил Лонскую к 17 годам колонии. Приговор пока не вступил в силу, и его можно обжаловать.

