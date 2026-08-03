Сокращение сброса воды Новоднестровской ГЭС может привести к катастрофе, предупредило министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении ведомства говорится, что дальнейшее снижение уровня воды приведет к остановке оросительных систем, что повлечет потерю урожая и создаст угрозу продовольственной безопасности региона. В министерстве призвали сохранить водосброс на уровне 100 кубометров в секунду и выше.

В ведомстве напомнили, что 31 июля комиссия Украины и Молдовы приняла решение снизить сброс воды с 100 до 85 кубометров в секунду на фоне рекордной засухи, из-за которой уровень Днестра опускается ниже проектных отметок ресурса работы головных насосных станций.

По словам молдавского министра окружающей среды Георге Хаждера, уровень воды в Новоднестровском водохранилище сегодня опустился до 112,95 м – на 6 см за сутки. При этом приток воды в водохранилище составляет всего 41 кубометр в секунду по сравнению со среднемноголетним показателем около 100 кубометров.

Ранее Молдавия объявила режим ЧС из-за дефицита электроэнергии.