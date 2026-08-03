Польские таможенники часами досматривают машины на границе с РФ

РИА Новости: ожидание в очереди на въезд в РФ из Польши достигло 19 часов

Очередь на въезд в Россию из Польши достигла 18-19 часов из-за усиленного досмотра со стороны властей Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу калининградской таможни.

«Со стороны Польши, в районе пункта пропуска Мамоново ждут въезда в Калининградскую область по 18-19 часов. В Багратионовске полегче немножко, и в Чернышевском на границе с Литвой тоже полегче обстановка», — сказали журналистам.

В пресс-службе также уточнили, что машины стоят в пункте пропуска уже на выезд из Польши. Некоторых проезжающих таможенники зовут в бокс углубленного досмотра. Это занимает несколько часов, отметили в калининградской таможне.

Агентству также рассказали, что большая часть проезжающих — русскоязычные немцы. Ажиотаж связан в тем, что в некоторых частях ФРГ 3 августа начались летние каникулы, и многие семьи едут к близким в РФ.

Однако в пресс-службе российской таможни уточнили, что сократить время пребывания на КПП можно, если заранее заполнить все необходимые бумаги.

Ранее Латвия закрыла последний пропускной пункт на границе с Белоруссией.