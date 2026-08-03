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Общество

Врач объяснил, почему прикладывать лед к ушибу напрямую опасно

Врач Сафиуллин: прикладывание льда может усилить отек и вызвать холодовой ожог
Shutterstock

При ушибах многие привыкли прикладывать лед прямо к коже, чтобы снять боль и предотвратить отек. Однако это одна из самых распространенных ошибок первой помощи. О том, как правильно использовать холод и что делать при травме, «Газете.Ru» рассказал врач-травматолог-ортопед клиники «Постурато» Салават Сафиуллин.

По словам эксперта, прикладывание льда непосредственно на кожу может нанести вред. Холод вызывает спазм сосудов, что приводит к нарушению кровоснабжения тканей, ишемии и в некоторых случаях — холодовому ожогу. При длительном воздействии происходит реактивное расширение сосудов, которое только усиливает отек.

«Лед нельзя прикладывать прямо к коже. Между ним и телом обязательно должна быть тканевая прослойка: полотенце, салфетка или любой другой натуральный материал. Иначе вместо облегчения можно получить дополнительную травму», — поясняет Сафиуллин.

Оптимальное время воздействия холода — 15–20 минут. После этого необходимо сделать перерыв. Повторять процедуру можно через час. В течение первых суток после травмы противопоказаны нагревание, согревающие мази и массаж. Это может спровоцировать усиление воспаления и отека.

Важно держать травмированную конечность в возвышенном положении. Это способствует оттоку жидкости и уменьшению отека. Если же отек нарастает или появляется пульсирующая боль, это может указывать на более серьезное повреждение: перелом или трещину.

«В такой ситуации не стоит заниматься самолечением. Нужно обратиться к врачу и сделать рентген. Особенно если боль не проходит в течение нескольких часов или становится только сильнее, отек нарастает, а боль проявляется даже в статичном положении», — предупреждает Сафиуллин.

Правильная первая помощь при ушибе — это холод через ткань, покой и возвышенное положение конечности. Игнорирование этих правил может затянуть восстановление и привести к осложнениям. При сильных ушибах с выраженной гематомой или нарушением подвижности сустава обращение к врачу обязательно.

«Это поможет исключить перелом или повреждение связок, которые требуют иного лечения, чем ушиб мягких тканей. В первые сутки после травмы не рекомендуется принимать горячую ванну или посещать сауну — это усиливает приток крови к месту ушиба и может увеличить отек и гематому. Холод эффективен только в первые 24–48 часов, затем его применение теряет смысл», — резюмировал он.

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