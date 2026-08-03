В Калининградской области разобрали десятки бобровых плотин для защиты от подтоплений

В Калининградской области сотрудники Минприроды и охотники разобрали десятки бобровых плотин, чтобы предотвратить подтопления. Об этом сообщило региональное ведомство в своем Telegram-канале.

По данным Минприроды, в акции, прошедшей 1 и 2 августа, участвовали около 100 человек. Они за два дня полностью разобрали 43 бобровые плотины. Это позволило восстановить естественный водоток, нормализовать гидрологический режим и предотвратить подтопление лесных массивов и сельхозземель, отметили в ведомстве.

«Работа по мониторингу состояния водных объектов продолжается», — говорится в публикации.

До этого старейший инспектор охотничьего надзора в Орловской области Игорь Петрухин предложил увеличить сроки охоты на бобров из-за наносимого ими вреда. По его словам, животных стало слишком много, их запруды уничтожают родники и ручьи, что приводит к заболачиванию местности. Сейчас охота на бобров в России разрешена с 1 октября до конца февраля.

Ранее бобр напал на поляка и оставил его без трусов.