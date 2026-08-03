В России предложили увеличить сроки охоты на бобров

Сроки охоты на бобров следует увеличить из-за наносимого ими вреда. Об этом ТАСС рассказал старейший действующий инспектор охотничьего надзора в Орловской области Игорь Петрухин.

Он отметил, что бобров очень много и они наносят значительный ущерб окружающей среде. Так, животные своими запрудами уничтожают родники и ручьи, что приводит к заболачиванию местности.

Поэтому охотовед предложил увеличить период отстрела бобров и больше регулировать их численность. Аналогичные меры следует принять и в отношении американской норки, которая является чужеродным животным и уже почти вытеснила европейскую норку в ряде российских регионов.

Сейчас в России охота на бобров разрешена с 1 октября до конца февраля.

27 июля польский зоолог Вероника Нарбут рассказала, что бобры активно мигрируют с территории Украины в Польшу из-за лучших условий и запрета на охоту.

21 июля издание Fakt сообщило, что бобр украл нижнее белье с бельевой веревки жителя Польши.

Ранее в США ребенок оказался в больнице после нападения бобра с бешенством в парке Нью-Джерси.