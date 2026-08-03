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Общество

Треть россиян пожаловались на нехватку физической активности из-за работы

Каждому третьему россиянину не хватает физической активности из-за работы
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Треть опрошенных россиян (33%) постоянно ощущают нехватку физической активности из-за работы. Еще 11% отмечают такую проблему только в холодное время года, 4% — только летом. При этом 27% респондентов говорят, что их работа сама по себе связана с физической активностью, а 25% не испытывают недостатка движения.

Это показало исследование Работа.ру и ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Восполняют дефицит активности спортом 17% опрошенных на постоянной основе, еще 26% делают это время от времени. Самый распространенный вариант — заменить спорт пешими прогулками: так ответили 39%. При этом 18% респондентов никак не восполняют нехватку активности.
Заниматься спортом после работы хотели бы 29% участников исследования, 20% уже делают это, а 50% не планируют приступать к тренировкам.

Среди тех, кто занимается или хотел бы заниматься спортом после работы, чаще всего называют плавание — 32%. На втором месте по популярности — йога и занятия в тренажёрном зале (по 28%). Далее следуют пилатес (22%) и танцы (19%). Среди менее популярных направлений: большой теннис (13%), легкая атлетика и бег (11%), лыжный спорт (8%), бокс и волейбол (по 6%), баскетбол и футбол (по 4%), хоккей и фигурное катание (по 1%).

С 1 июня по 15 июля 2026 года число оплат в спортивных клубах выросло на 28% по сравнению с прошлым годом, оборот увеличился на 42%, а средний чек стал выше на 11% и составил 5 785 рублей. Число оплат в танцевальных школах и студиях за первую половину лета выросло на 53%, оборот увеличился на 64%, а средний чек составил 4 621 рубль (+7%). За отчетный период число покупок одежды для активного отдыха и спорта выросло на 6%, оборот увеличился на 8%, а средний чек составил 11 221 рубль (+2%).

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