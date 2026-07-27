Россияне назвали главные причины рабочего стресса

Лишь каждый восьмой россиянин никогда не испытывал стресса, связанного с работой, 19% сталкиваются с ним редко и в исключительных ситуациях, 14% – несколько раз в месяц, а каждый шестой – несколько раз в неделю. Это показало исследование сервиса Зарплата.ру и платформы «Просебя» (входит в Группу Ренессанс Страхование), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 38% сообщили, что рабочий стресс стал для них неотъемлемой частью повседневной жизни.

Чаще всего стресс вызывает низкая оплата труда при высоком уровне нагрузки – такой вариант ответа выбрали 43% всех участников опроса. В топ-5 причин рабочего стресса также вошли ощущение недооцененности со стороны работодателя (32%), токсичное поведение руководства или коллег (31%), размытый круг обязанностей (27%) и повышенная нагрузка (21%).

Среди последствий рабочего стресса свыше половины (54%) выделили тревожность, 41% сталкивались с депрессивными состояниями, 38% испытывали проблемы со сном, а 35% теряли интерес к любимым хобби и видам отдыха.

Молодое поколение чаще возрастных респондентов указывало, что подвержено рабочему стрессу: это отмечали 47% опрошенных в возрасте 18–24 лет против 30% среди работающих россиян старше 45 лет. При этом и о полном отсутствии стресса из-за работы представители взрослого поколения заявляют в 3 раза чаще, чем молодежь (17% против 5% зумеров). Кроме того, у более молодых россиян стресс обычно является фоновым – лишь у 8% респондентов младше 25 лет он связан только с кризисными ситуациями на работе, а 74% из них отмечают, что испытывают его не менее нескольких раз за неделю.

Далеко не все, кто испытывает рабочий стресс и выгорание, принимают их как данность: 47% пробовали самостоятельно справиться с подобными состояниями. Самыми популярными способами побороть эти проблемы оказались хобби и дополнительный отдых (52%), спортивные активности (44%), еще 42% намеренно снижали свой рабочий темп, несмотря на фактическую нагрузку. В 17% случаев принятые меры помогали опрошенным, а 30% так и не заметили положительного эффекта.

Почти половина (46%) участников опроса всерьез рассматривала обращение к психологу в качестве способа борьбы со стрессом и выгоранием, но только седьмая часть из них фактически ими воспользовались. В топ-3 факторов, которые чаще всего останавливают россиян от обращения к специалисту, вошли уверенность, что проблема несерьезна и решится сама (37%), высокая стоимость консультаций (28%), и стремление решать проблемы самостоятельно (19%).

Ранее россияне стали массово держаться за работу в одной компании даже без карьерного роста.