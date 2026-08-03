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Август в РФ может быть теплее нормы

Гидрометцентр: август в некоторых регионах РФ может быть теплее нормы
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала «Интерфаксу», что среднемесячная температура воздуха в августе в некоторых регионах РФ может быть выше или около нормы.

Отмечается, что температура на 1°C выше нормы ожидается в Республике Коми, в Пермском крае, на юге Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе. Кроме того, теплее нормы будет и в азиатской части России — на Урале, в Сибири, на юге Амурской области, в Приморье и Хабаровском крае.

Макарова добавила, что на остальной территории России в августе ожидается температура в районе средних многолетних значений. Меньше всего осадков ожидается в Оренбургской и Саратовской областях, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Якутии. Избыточные осадки возможны в Пермском крае, на востоке Северо-Западного федерального округа, в Забайкальском крае, в Бурятии, на западе Урала, на севере Амурской и Магаданской областей, а также на северо-западе Камчатского края.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что воскресенье с температурой в +30,6°C стало самым жарким днем с начала этого года в Москве.

Ранее на Урале забили тревогу из-за потерь урожая после дождливого лета.

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