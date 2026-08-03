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Общество

Микробиолог рассказала, как часто надо менять губку для мытья посуды

Daily Mail: губку для мытья посуды нужно менять каждый день
Shutterstock

Микробиолог рассказала, как часто надо менять губку для мытья посуды, пишет Daily Mail.

Кухонную губку следует менять ежедневно, чтобы снизить риск распространения опасных бактерий. Такое мнение высказала доцент клинической микробиологии Лестерского университета доктор Примроуз Фристоун.

По словам специалиста, влажная губка с остатками пищи быстро превращается в идеальную среду для размножения микроорганизмов. Со временем она может переносить бактерии на чистую посуду, столешницы и другие поверхности, повышая риск пищевых отравлений.

Исследования показали, что внутри обычных кухонных губок могут находиться опасные бактерии, включая Salmonella, Escherichia coli (кишечную палочку) и Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк).

Эксперты также выяснили, что определить степень загрязнения губки по запаху или внешнему виду невозможно. Даже губка без неприятного запаха может содержать большое количество бактерий. Если же она начала неприятно пахнуть, ее рекомендуют немедленно выбросить.

По словам эксперта, пористая структура губки затрудняет ее полную очистку. Со временем бактерии образуют защитные биопленки, из-за которых дезинфекция становится значительно менее эффективной. Некоторые микроорганизмы способны сохраняться внутри даже после высыхания губки в течение двух недель.

Ранее биомедик назвал оптимальную частоту стирки наволочек.

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