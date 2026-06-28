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Названа оптимальная частота стирки наволочек

Биомедик Най: наволочки необходимо стирать не реже раза в неделю
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Наволочки следует стирать не реже одного раза в неделю, поскольку именно на них быстрее всего накапливаются пот, кожный жир, пыль и бактерии. Об этом изданию Daily Mirror рассказал британский биомедик, преподаватель Солфордского университета Гарет Най.

По словам специалиста, наволочки загрязняются быстрее, чем остальное постельное белье, поскольку находятся в постоянном контакте с кожей лица и волосами. На ткани постепенно скапливаются кожное сало, частички эпидермиса и остатки косметических средств, создавая благоприятную среду для размножения микроорганизмов.

Врач отметил, что оптимальной частотой стирки является один раз в неделю, однако этот интервал может меняться в зависимости от индивидуальных привычек. Например, если человек сильно потеет во сне или спит с партнером, наволочки могут загрязняться быстрее и требовать более частой замены.

Исследования показывают: если не стирать наволочку неделю, количество колоний бактерий на ней может стать огромным. В числе микроорганизмов есть и условно-патогенные, например золотистый стафилококк. Он может вызывать кожные инфекции — фурункулы, гнойные прыщи, воспаления. Если на коже присутствуют повреждения, риск инфицирования дополнительно возрастает.

Ранее была названа распространенная ошибка в стирке полотенец,

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