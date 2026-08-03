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Общество

Мужчина перепутал соседя с медведем и выстрелил в него из ружья

В США мужчина случайно выстрелил в соседа, приняв его за медведя
Collier County Jail

Во Флориде местный житель по ошибке застрелил своего соседа, спутав его с диким животным. Об этом сообщает People.

По данным издания, инцидент произошел ночью, когда супруга американца разбудила его из-за подозрительного шума на заднем дворе. Женщина испугалась, что во двор забрался хищник. Мужчина вооружился винтовкой, вышел улицу и произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако звуки не прекратились. Тогда он выстрелил в сторону источника шума, после чего звуки стихли.

Решив, что он ранил медведя, испуганный американец поспешил вернуться в дом. Утром, выйдя во двор, вместо туши животного он обнаружил 30-летнего соседа Джейсона Шеффилда, лежащее лицом вниз в траве без признаков жизни. Мужчина немедленно вызвал полицию и сообщил о случившемся.

До этого в Кузбассе охотники выстрелили в подростка на дороге. Двое приятелей-подростков катались на мопедах по трассе. Заметив свет фар, они решили съехать с дороги в кусты. В этот момент на УАЗе проезжала компания охотников, один из них заметил в тепловизоре силуэт. Приняв подростка за дикого зверя, 42-летний мужчина выстрелил из ружья. Пуля попала в несовершеннолетнего, он не выжил.

Ранее в Томской области охотник выстрелил в знакомого, приняв его за лося.

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