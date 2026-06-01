Охотники застрелили 17-летнего юношу, перепутав его со зверем

В Кузбассе охотники выстрелили в 17-летнего юношу, приняв его в тепловизоре за зверя, спасти раненого не удалось. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Крапивинском округе. Две приятелей подростков катались на мопедах по трассе. Заметив свет фар, они решил съехать с дороги в кусты, решив, что навстречу им может ехать полиция. В этот момент на УАЗе проезжала компания охотников, один из них заметил в тепловизоре силуэт.

Приняв подростка за дикого зверя, 42-летний мужчина выстрелил из ружья. Пуля попала в несовершеннолетнего, он не выжил. Охотники скрылись с места происшествия, но спустя несколько часов сами пришли в полицию. Стрелявшего задержали, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

