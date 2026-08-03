Собаку доставили в ветклинику после того, как она съела 1 кг мармеладных червей

В Австралии трехлетнего бигля по кличке Скутер экстренно доставили в ветеринарную клинику после того, как он съел около один килограмм мармеладных червей, пишет UPI.

По словам специалистов службы экстренной помощи животным, испуганные хозяева привезли питомца сразу после того, как обнаружили, что он опустошил целый пакет сладостей.

Ветеринары выяснили, что конфеты не содержали ксилит — подсластитель, который крайне опасен для собак. Однако из-за огромного количества сахара было принято решение вызвать у животного рвоту.

В результате Скутер избавился практически от всего съеденного. Его собака-компаньон по кличке Джада также прошла процедуру в качестве меры предосторожности, но у нее обнаружилась лишь одна съеденная конфета.

После осмотра ветеринары убедились, что оба питомца не пострадали, и отпустили их домой.

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