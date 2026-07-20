Ветврач развеял миф о том, что поедание травы полезно для собак и кошек

Многие считают, что собаки и кошки едят траву, чтобы прочистить желудок. Однако, как рассказал «Газете.Ru» Юрий Муретов, заведующий клиникой мелких домашних животных СПбГУВМ, не стоит позволять животному есть траву или любые другие растения — это может привести к проблемам со здоровьем вплоть до летального исхода.

«Начнем с распространенного заблуждения. Считается, что опасны в первую очередь ягоды и листья. Но у целого ряда растений главная угроза сосредоточена в других частях. У лилейных смертельна для кошек даже пыльца, осевшая на шерсти: животное слизывает ее при умывании, и этого количества достаточно для некроза почечных канальцев. У луковичных (тюльпан, нарцисс, гиацинт) концентрация токсинов максимальна в луковице, а не в цветке, — поэтому собака, выкопавшая луковицу и принявшая ее за игрушку, получает дозу в разы выше, чем при поедании листвы», — объяснил ветврач.

Причем механизмы поражения принципиально разнятся. Так, по словам ветеринара, ароидные (диффенбахия, монстера, спатифиллум) действуют механически: их ткани содержат игольчатые кристаллы оксалата кальция, собранные в пучки.

«При разжевывании кристаллы под давлением вонзаются в слизистую рта и глотки, вызывая мгновенный отек и химический ожог. Здесь опасен не отдаленный эффект, а острый отек гортани, способный перекрыть дыхание в первые минуты. Совсем иная логика у кардиотоксичных гликозидов — олеандр, ландыш, наперстянка. Они нарушают проводимость сердца, и тяжелая аритмия может развиться при минимальном объеме съеденного», — рассказал врач.

По словам Муретова, опасность поедания растений не сводится к отравлению токсинами. Трава и листья механически травмируют слизистую пищевода, желудка и кишечника — жесткие волокна и стебли царапают и раздражают ткань независимо от того, ядовито растение или нет. Кроме того, уличная растительность нередко становится источником заражения паразитами.

«Отдельно предостерегу о самом коварном свойстве — отсроченности. При отравлении кошки лилиями первичная рвота и вялость нередко стихают в течение 12 часов, создавая иллюзию, что все обошлось. Вывод практический: ориентироваться на исчезновение симптомов нельзя — счет идет по факту поедания, а не по самочувствию. Важно прекратить доступ к растению, при попадании сока на шерсть — смыть его водой с мылом (сухую пыльцу вычистить щеткой, не смачивая), сфотографировать растение для идентификации и немедленно доставить питомца в клинику. Идентификация токсина экономит врачу время, которое напрямую переходит в шансы на спасение», — заключил специалист.

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