Сибиряку дали 17 лет за преступления террористического характера

СК: жителя Омска осудили на 17 лет за преступления террористического характера

В Омской области местному жителю дали 17 лет колонии за преступления террористического характера. Об этом пишет пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Так, суд признал мужчину виновным в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

Как установили следствие и суд, осенью 2023 года осужденный связался с представителем украинской террористической организации и заполнил анкету для вступления туда. При этом он высказал готовность участвовать в боевых действиях против российской стороны. Также выяснилось, что сибиряк изучил полученные от куратора пособия.

Позже по заданию представителя организации фигурант собрал и передал сведения о местоположении одного из административных зданий, о прошедшем военном эшелоне и его составе, а также сведения по релейным шкафам на железнодорожной станции.

Затем зимой 2024 года он сообщил представителю террористов сведения о режиме работы административных объектов в Омске и обсуждал с ним выезд на Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Из сообщения следует, что осужденный проведет первые четыре года заключения в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии строгого режима.

Ранее в Курске задержали 15-летнего подростка после переписки с террористами.