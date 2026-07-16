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Общество

Пытавшегося примкнуть к террористам 15-летнего подростка задержали в Курске

В Курске 15-летнего подростка задержали после переписки с террористами
СУ СК РФ по Курской области

В Курске задержали 15-летнего подростка, который якобы пытался вступить в террористическую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, в мае 2026 года через мессенджер Telegram юноша вступил в переписку с представителем запрещенной в России организации и заявил о готовности участвовать в ее деятельности.

Преступление было выявлено в ходе совместных действий следователей и сотрудников пограничного управления ФСБ по Курской области.

Сейчас несовершеннолетний задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.

Ранее троих подростков из Татарстана отдали под суд за диверсии и теракт.

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