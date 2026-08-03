Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Швейцарии произошла вспышка легионеллеза, один заболевший не выжил

Депздрав швейцарского Базеля сообщил о летальном случае легионеллеза
Евгений Биятов/РИА Новости

В швейцарском Базеле зафиксирована вспышка легионеллеза с одним летальным исходом. Об этом сообщает швейцарское издание SRF со ссылкой на Департамент здравоохранения Базеля.

За последние две недели заболели 26 человек, 25 из них были госпитализированы, семеро попали в реанимацию. По данным властей, вероятным источником заражения стала охлаждающая установка на крыше офисного здания на Ребгассе в Малом Базеле, которую выключили в пятницу.

Власти проверили десять подобных установок. В двух из них обнаружили бактерии Legionella pneumophila — самый опасный для человека вид легионелл. Еще в шести системах нашли другие типы бактерий, не представляющие угрозы.

«Вспышки легионеллеза происходят в стране раз в несколько лет, однако в последнее время наблюдается их рост, и изменение климата с повышением температур, вероятно, этому способствует», — сообщила заместитель кантонального врача Ева Вюрфель.

Она отметила, что риск для населения сейчас отсутствует. При этом власти не исключают появления новых случаев заболевания, учитывая, что инкубационный период длится около десяти дней. Людям с симптомами пневмонии рекомендовано обратиться к врачу.

В Швейцарии легионеллез является заболеванием, подлежащим обязательной регистрации, что позволило быстро выявить источник. Однако охлаждающие установки, выделяющие аэрозоли, не подлежат регистрации, поэтому власти призвали операторов градирен добровольно информировать кантон.

Ранее россиян предупредили о риске подхватить легионеллез от кондиционера.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!