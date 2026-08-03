В Швейцарии произошла вспышка легионеллеза, один заболевший не выжил

В швейцарском Базеле зафиксирована вспышка легионеллеза с одним летальным исходом. Об этом сообщает швейцарское издание SRF со ссылкой на Департамент здравоохранения Базеля.

За последние две недели заболели 26 человек, 25 из них были госпитализированы, семеро попали в реанимацию. По данным властей, вероятным источником заражения стала охлаждающая установка на крыше офисного здания на Ребгассе в Малом Базеле, которую выключили в пятницу.

Власти проверили десять подобных установок. В двух из них обнаружили бактерии Legionella pneumophila — самый опасный для человека вид легионелл. Еще в шести системах нашли другие типы бактерий, не представляющие угрозы.

«Вспышки легионеллеза происходят в стране раз в несколько лет, однако в последнее время наблюдается их рост, и изменение климата с повышением температур, вероятно, этому способствует», — сообщила заместитель кантонального врача Ева Вюрфель.

Она отметила, что риск для населения сейчас отсутствует. При этом власти не исключают появления новых случаев заболевания, учитывая, что инкубационный период длится около десяти дней. Людям с симптомами пневмонии рекомендовано обратиться к врачу.

В Швейцарии легионеллез является заболеванием, подлежащим обязательной регистрации, что позволило быстро выявить источник. Однако охлаждающие установки, выделяющие аэрозоли, не подлежат регистрации, поэтому власти призвали операторов градирен добровольно информировать кантон.

Ранее россиян предупредили о риске подхватить легионеллез от кондиционера.