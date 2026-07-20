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Общество

Россиян предупредили о риске подхватить легионеллез от кондиционера

Роспотребнадзор: кондиционер может стать источником распространения легионеллеза
Shutterstock/M-Production

Кондиционеры могут стать источником распространения легионеллеза из-за несвоевременной замены грязных фильтров. Заражение происходит только после вдыхания загрязненного воздуха – от человека к человеку заболевание не передается, уточняет Общественная Служба Новостей со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.

Подхватить легионеллез можно после вдыхания водно-дисперсной взвеси из кондиционера или систем горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков, пояснили эксперты. Чтобы предотвратить заражение, важно всегда контролировать состояние фильтров в системах кондиционирования, а также качество воды в системах холодного и горячего водоснабжения.

Также провоцирующие заболевание бактерии могут находиться в природных водоемах и почве.

Напомним, чаще всего легионеллез протекает в виде тяжелой пневмонии (именно ее называют «болезнью легионеров»). У некоторых больных отмечается продромальный период — головная боль, слабость, ухудшение аппетита, иногда диарея. В остальных случаях заболевание начинается остро, с резкого подъема температуры тела до высоких цифр и нарастания интоксикации (озноб, головные боли, миалгии и артралгии, потливость).

Ранее врач объяснила россиянам, как избежать заражения «болезнью легионеров».

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