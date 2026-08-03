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Общество

Аэропорт Геленджика приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Геленджика введены ограничения на полеты самолетов
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 16:53 мск.

Аэропорт Геленджика уже приостанавливал работу утром 3 августа. Ограничения сняли около 12:55.

Утром 3 августа ВСУ атаковали Архипо-Осиповку. По данным главы Геленджика Алексея Богодистова, число пострадавших в результате падения обломков украинских беспилотников выросло до 47 человек. Семеро из них получили травмы, несовместимые с жизнью. В местной больнице развернута первичная помощь, на месте работают психологи и волонтеры. Пострадавших в тяжелом состоянии направляют в больницы соседних городов.

Ранее в Росавиации рассказали о работе аэропорта Краснодара на фоне ограничений.

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