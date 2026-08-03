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Общество

В Росавиации рассказали о работе аэропорта Краснодара на фоне ограничений

Росавиация: в аэропорту Краснодара могут скорректировать расписание рейсов
Аэропорт Краснодар

Временные ограничения на использование воздушного пространства, введенные в некоторых районах Краснодарского края, повлияли на возможность полетов в и из административного центра региона. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Заявление было опубликовано в 10:50 мск. В нем отмечается, что в аэропорту Пашковский в Краснодаре на фоне ограничений может быть скорректировано расписание рейсов. Статус рейса можно узнать с помощью онлайн-табло авиагавани.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в тексте.

Рано утром 3 августа аэропорт в Геленджике, расположенном в Краснодарском крае, приостановил прием и отправку самолетов. Ограничения до сих пор не сняли. При этом, согласно специальному извещению для пилотов (NOTAM), авиагавань принимает регулярные рейсы только в период с 8:30 до 20:00 (совпадает с мск).

2 августа в аэропорту Омска не смогли приземлиться два пассажирских самолета из Москвы и Санкт-Петербурга. В тот момент на территории Омской области действовал режим беспилотной опасности. Воздушным судам пришлось «уйти» на запасной аэродром в Новосибирск.

Ранее в России на фоне атаки дронов ввели ограничения сразу в восьми аэропортах.

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