Православный активист осудил россиян, дающих детям имена Одиссей и Афродита

Тенденция называть детей именами древнегреческих богов ведет к отказу от православных духовных традиций. Об этом «Газете.Ru» заявил общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Московский загс зафиксировал тревожную тенденцию: родители все чаще называют новорожденных именами древнегреческих богов. В столице уже появились Афины, Одиссеи, Дионисы, Аиды, Афродиты, Геры, Зевсы, Посейдоны, Гераклы, Прометеи и Артемиды. Это не просто дань моде или экзотике. Это отказ от нашей собственной духовной традиции. Имя — это не просто набор звуков. Это судьба. Это молитва. Это связь с небесным покровителем, который будет сопровождать человека всю жизнь», — сказал он.

Иванов считает, что выбор языческого имени лишает ребенка «небесного покровительства».

«Когда мы называем ребенка Афиной, мы не даем ему святого заступника. Мы даем ему языческий символ, оторванный от реальной духовной жизни. Афина — не святая, она не молится за нас, она не предстательствует пред Богом. Это просто миф. Имя, данное в честь языческого божества, лишает ребенка небесного покровительства, с которым он мог бы войти в Церковь, получить благословение и жить под защитой святого. Мы живем в православной стране, и наши дети достойны носить имена, прославленные в веках нашей верой, — имена святых, которые действительно могут помочь, защитить и наставить на путь истинный», — добавил он.

Активист призвал родителей называть новорожденных православными именами, чтобы дать им спасение.

«Не поддавайтесь моде, не гонитесь за экзотикой. Подумайте о будущем вашего ребенка. Дайте ему имя, которое будет не просто «красивым», но и спасительным. Пусть у него будет небесный покровитель. Пусть его имя будет произноситься в храме за Литургией. А для этого есть тысячи православных имен — от Александра и Марии до Сергия и Екатерины. Выбирайте их. Это выбор не только традиции, это выбор веры и любви», — заключил он.

3 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС Москвы сообщило, что в столице в 2026 году уже двоим новорожденным дали имя Одиссей. Также в столице родился Аид, Дионис, Афродита и Гера. В ведомстве отметили, что москвичи сохраняют интерес к редким именам, вдохновленным героями и богами древнегреческой мифологии. Кроме того, с начала года 81 девочка получила имя Афина — это почти на 30% больше, чем годом ранее.

В прошлом году в Москве самым популярным именем у девочек стало имя Анна, а у мальчиков — Михаил. Так, именем Анна в 2025 году были названы свыше 1,8 тысячи новорожденных. На втором месте имя София, которое являлось лидером на протяжении нескольких предыдущих лет. Далее следуют Мария, Ева и Василиса. Михаилом в Москве в 2025 году были названы 2417 детей. За ним следуют Александр, Лев, Максим и Марк.

Ранее сообщалось о самых популярных именах младенцев.