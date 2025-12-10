Стали известны самые популярные имена для детей в Москве

В Москве в 2025 году самым популярным именем у девочек стало имя Анна, а у мальчиков — Михаил. Такая информация следует из данных онлайн-реестра ЗАГСа.

Так, по информации портала, в Москве именем Анна в текущем году были названы свыше 1,8 тысячи новорожденных. На втором месте имя София, которое являлось лидером на протяжении нескольких предыдущих лет. Далее следуют Мария, Ева и Василиса.

У мальчиков первенство третий год подряд удерживает Михаил. Так, этим именем в Москве в 2025 году были названы 2417 детей. За ним следуют Александр, Лев, Максим и Марк.

До этого стало известно, что в Подмосковье набирает популярность новый культурный тренд — возвращение к старорусским именам.

Если раньше такие имена можно было встретить лишь в летописях, былинах и сказках, то сегодня они вновь входят в моду и становятся выбором современных родителей. Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин отметил, что в регионе все чаще регистрируют новорожденных с древнеславянскими именами. Среди мальчиков популярны: Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. Для девочек родители выбирают имена: Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава.

