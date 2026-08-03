В Москве появились на свет два Одиссея и Аид

ЗАГС: два Одиссея родились в Москве в этом году

В Москве в текущем году двоим новорожденным дали имя Одиссей. А также в столице родился Аид, Афродита и Гера, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС города.

Там отметили, что москвичи сохраняют интерес к редким именам, вдохновленным героями и богами древнегреческой мифологии.

«Среди мифологических имен встречаются Одиссей — в 2026 году так назвали двух мальчиков, а также Дионис, Аид, Афродита и Гера — по одному ребенку с каждым из этих имен. Еще более редкими остаются имена Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида, которые в разные годы также выбирали для новорожденных», — сказали в пресс-службе.

В прошлом году в Москве самым популярным именем у девочек стало имя Анна, а у мальчиков — Михаил. Так, именем Анна в 2025 году были названы свыше 1,8 тысячи новорожденных. На втором месте имя София, которое являлось лидером на протяжении нескольких предыдущих лет. Далее следуют Мария, Ева и Василиса. Михаилом в Москве в 2025 году были названы 2417 детей. За ним следуют Александр, Лев, Максим и Марк.

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