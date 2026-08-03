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Общество

Wildberries рассказал о последствиях ударов по складу во Владимирской области

RWB: после удара по складу во Владимирской области часть товаров сохранены
Ilya Moskovets/Global Look Press

После ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по складу Wildberries во Владимирской области удалось сохранить часть товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries & Russ.

«В ходе локализации пожара на логистическом объекте компании во Владимирской области часть товаров удалось сохранить. В обязательном порядке будет проведена оценка объемов. После получения разрешения от оперативных служб товары пройдут процесс сортировки», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что четвертый пострадавший от атаки БПЛА по складу Wildberries в Собинском округе поступил в больницу скорой медицинской помощи. По его словам, мужчина получил травму головы, но от госпитализации отказался. Медики отметили, что состояние пострадавшего не вызывает опасений.

Утром 3 августа БПЛА атаковал складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. Вскоре в пресс-службе Wildberries & Russ рассказали, что сотрудники маркетплейса были эвакуированы, также компания перестроила логистические цепочки — пока что прием и отправка товаров осуществляются на других объектах.

Ранее СК возбудил дело о теракте в связи с атакой на склад во Владимирской области.

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