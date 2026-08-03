В российском регионе археологи обнаружили уникальный артефакт начала XIII века

В Тверской области при раскопках нашли 800-летний каменный крест с серебряными накладками. Об этом рассказала заведующая отделом археологии музея-заповедника «Торжок», специалист института археологии РАН Наталья Сарафанова в соцсети «ВКонтакте».

Крест был найден в городе Торжке в прошлом году в слое начала XIII века. Сейчас находку подготавливают к сдаче в местный музей-заповедник, где она и будет храниться.

До этого археологи обнаружили в Приморском крае фрагмент челюсти древнего человека, жившего около 12 тысяч лет назад. Новую находку сделали у входа в пещеру — там лежала нижняя челюсть с двумя уцелевшими зубами. Кости сохранились настолько хорошо, что ученые смогли провести радиоуглеродный анализ и с высокой точностью определить возраст.

Кроме того, в пещере нашли изготовленные в ту же эпоху орудия и украшения из обсидиана зеленого оттенка. Отмечается, что ближайшие залежи такой породы находятся в 250 километрах, а это позволяет сделать вывод, что 12 тысяч лет назад уже были достаточно широко развиты торговые и миграционные связи между местным населением.

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