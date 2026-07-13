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Наука

В российском регионе нашли челюсть жившего 12 тысяч лет назад человека

Институт ДВО РАН сообщил о найденной в Приморье челюсти древнего человека
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

В пещере в Приморье археологи обнаружили фрагмент челюсти древнего человека, жившего около 12 тысяч лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

До этого открытия древнейшими антропологическими свидетельствами в Приморском крае считались останки из пещеры Чертовы Ворота, датированные возрастом 6,5 тысячи лет.

Новую находку сделали у входа в пещеру — там лежала нижняя челюсть с двумя уцелевшими зубами. Кости сохранились настолько хорошо, что ученые смогли провести радиоуглеродный анализ и с высокой точностью определить возраст.

В пещере нашли изготовленные в ту же эпоху орудия и украшения из обсидиана зеленого оттенка. В институте отметили, что ближайшие залежи такой породы находятся в 250 километрах, а это позволяет сделать вывод о том, что 12 тысяч лет назад уже были достаточно широко развиты торговые и миграционные связи между местным населением.

По словам ученых, такая высокая сохранность костей в Приморье — большая редкость, поскольку здешние почвы с повышенным уровнем кислотности и влажный муссонный климат обычно быстро разрушают органику. Раскопки в пещере, где была сделана находка, планируется продолжить.

Ранее археологи обнаружили египетскую гробницу возрастом 3000 лет.

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