В Афганистане мальчик пас скот и случайно нашел древнюю монету

Avapress: афганский мальчик нашел на пастбище монету возрастом 2 тысячи лет

В афганской провинции Баглан обнаружена древняя монета возрастом около двух тысяч лет, сообщает агентство Avapress.

Находку сделал мальчик во время выпаса скота в районе Бурка. Монету передали в музей управления информации и культуры провинции для сохранения.

Начальник управления информации и культуры Баглана Асадулла Мостафа Хашеми по итогам предварительного изучения артефакта сообщил, что обнаруженная ребенком монета предположительно относится к периоду Греко-Бактрийского царства. Он добавил, что для точного определения даты, характеристик и подлинности находки специалисты из Кабула проведут дополнительные исследования.

Хашеми призвал жителей провинции сдавать найденные исторические предметы в управление информации и культуры, чтобы обеспечить сохранность культурного наследия страны для будущих поколений.

Провинция Баглан считается одним из самых богатых на древние памятники и артефакты регионов Афганистана.

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